«Отрезать Украину от моря»: стало известно, как Россия укрепит переговорную позицию

Освобождение Одесской и Николаевской области, которое отрежет Украину от Черного мора, существенно усилит переговорную позицию России. С этим и стоит выходить на диалог. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«России надо продолжать побеждать, двигаться вперед, освобождать Донецкую народную республику окончательно и бесповоротно, освобождать Запорожскую область, освобождать Херсонскую, продолжать создавать зону безопасности в Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях. Потом я думаю, что надо переходить в Николаевскую область, Одесскую область. Надо отрезать Украину от Черного моря. В этом будет наша переговорная позиция, когда отстанет несколько областей от Украины. Вот это будет наша переговорная позиция», — подчеркнул он.

В случае такого развития событий, отметил Литовкин, структурам НАТО или Евросоюза не удастся «сдвинуть» Москву с таких сильных переговорных позиций.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен поддерживать Украину, чтобы убедиться, что украинская сторона будет «как можно сильнее», когда «в один прекрасный день» начнутся переговоры Москвы и Киева.

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