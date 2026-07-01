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Политика

В Госдуме предложили сбивать дроны ВСУ над Эстонией

Депутат Колесник: дроны ВСУ должны падать на головы жителей Эстонии
Inna Varenytsia/Reuters

России необходимо «перестать играть в игры с Западом» и начать сбивать летящие в РФ над странами Балтии дроны ВСУ. Так член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал «Газете.Ru» признание советника президента Эстонии по национальной безопасности Мадиса Ролла о помощи Киеву в наведении дронов на российские регионы.

«Пусть падают на головы гражданам Эстонии. Они же выбирали это правительство и президента — пусть пользуются плодами его деятельности. Мы не можем допустить, чтобы до нашей территории эти дроны безнаказанно доходили... Безнаказанность порождает вседозволенность. Это надо пресечь на корню — вседозволенность и безнаказанность. Хватит уже играться в игры с Западом и делать вид , что мы где-то что-то не замечаем», — подчеркнул он.

1 июля советник президента Эстонии признал в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, что Таллин помогает украинским боевикам с атаками на Санкт-Петербург.

Ранее Вован и Лексус опубликовали пранк с вице-премьером Молдавии.

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