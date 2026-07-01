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Политика

Мерц заявил, что США и Европа зависят друг от друга

Мерц заявил, что Европа будет разговаривать с США на равных
Liesa Johannssen/Reuters

США являются членом НАТО и зависят от европейцев точно так же, как и европейцы от них. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих, передает ТАСС.

«Мы встречаем американскую администрацию на равных. Америка — один из 32 партнеров по НАТО, мы являемся одним из 32 партнеров по НАТО», — сказал Мерц на пресс-конференции по итогам заседания немецкого кабинета министров.

По его словам, Германия вступает в следующую неделю вполне уверенной в собственных силах и заявит американцам, что уровень их зависимости одинаков.

В Анкаре 7-8 июля состоится саммит НАТО. Одной из центральных тем станет демонстрация президенту США прогресса европейских членов альянса в достижении целевых показателей по расходам на оборону.

До этого генсек НАТО Марк Рютте в интервью Financial Times заявил, что европейские страны альянса и Канада разместили заказы у предприятий американского военно-промышленного комплекса примерно на $300 млрд.

Ранее в США рассказали об ожиданиях от оборонных расходов членов НАТО.

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