Политолог оценил главных преемников Трампа на выборах в 2028 году

Политолог Дудаков: Трампу важно, чтоб в 2028 году к власти не пришли демократы

Президент США Дональд Трамп назвал имена своих главных преемников на выборах, которые пройдут в 2028 году. Нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс, вероятно, будет баллотироваться на пост президента США на следующих выборах, а госсекретарь США Марко Рубио окажется основным претендентом на пост вице-президента Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с «Новости Mail» выразил политолог Малек Дудаков.

Специалист назвал ожидаемым то, что Трамп называет Вэнса и Рубио «командой мечты».

«Вэнс представляет изоляционистское крыло Республиканской партии, а Рубио — ястребиное. Таким образом Трамп старается объединить весь республиканский электорат. Ему важно, чтобы в 2028 году к власти не пришли демократы, которые могут отменить все реформы Трампа», — подчеркнул он.

По словам американиста, демократы сейчас заняты активной подготовкой выборов в Конгресс. Эксперт считает, что первые кандидаты в президенты от Демократической партии могут появиться ближе к концу 2026 года. Среди них могут быть губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и Камала Харрис, у которой сохраняются президентские амбиции.

При этом, по мнению политолога, «команды мечты» у демократов еще нет. Она будет формироваться уже после того, как пройдут выборы в Конгресс США.

«У демократов очень много внутренних расколов, особенно идеологических. Всех их объединяет неприязнь к Трампу, и на этой общей платформе они пойдут на выборы. Сначала они надеются выиграть выборы в Конгресс в 2026-м, а потом перехватить инициативу и в президентской гонке 2028 года», — отметил Дудаков.

Однако эксперт добавил, что конкретные прогнозы озвучивать еще рано, поскольку многое будет зависеть от решений Трампа.

12 мая Дональд Трамп заявил, что после завершения его срока республиканцы могут выдвинуть «идеальную команду» для управления страной.

