Экс-премьер Моравецкий считает, что за решение о пантеоне героев заплатит Киев

За решение украинского президента Владимира Зеленского о создании Национального пантеона героев «в первую очередь заплатит сама Украина». Такое мнение высказал бывший премьер-министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В преддверии Дня Конституции Украины украинский лидер внес в Верховную раду законопроект о создании Национального пантеона. Инициатива, по его словам, направлена на увековечивание выдающихся деятелей, в том числе командиров УПА (организация запрещена в России).

Моравецкий заявил, что Киев пытается строить свою национальную идентичность «на замалчивании или преуменьшении роли преступлений, а не на правде».

По его словам, решение Зеленского препятствует вступлению Украины в ЕС, потому что трудно представить полную европейскую интеграцию для страны, которая официально почитает подобных героев.

Экс-премьер добавил, что чем больше украинские власти пытаются возвысить Украинскую повстанческую армию (УПА), тем больше мир вспоминает о ее преступлениях».

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения бригаде ВСУ имени «героев УПА».

Ранее рейтинги Навроцкого рекордно выросли после лишения Зеленского Белого орла.