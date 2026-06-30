Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

Экс-премьер Польши раскритиковал создание Национального пантеона героев Украины

Экс-премьер Моравецкий считает, что за решение о пантеоне героев заплатит Киев
Global Look Press

За решение украинского президента Владимира Зеленского о создании Национального пантеона героев «в первую очередь заплатит сама Украина». Такое мнение высказал бывший премьер-министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В преддверии Дня Конституции Украины украинский лидер внес в Верховную раду законопроект о создании Национального пантеона. Инициатива, по его словам, направлена на увековечивание выдающихся деятелей, в том числе командиров УПА (организация запрещена в России).

Моравецкий заявил, что Киев пытается строить свою национальную идентичность «на замалчивании или преуменьшении роли преступлений, а не на правде».

По его словам, решение Зеленского препятствует вступлению Украины в ЕС, потому что трудно представить полную европейскую интеграцию для страны, которая официально почитает подобных героев.

Экс-премьер добавил, что чем больше украинские власти пытаются возвысить Украинскую повстанческую армию (УПА), тем больше мир вспоминает о ее преступлениях».

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения бригаде ВСУ имени «героев УПА».

Ранее рейтинги Навроцкого рекордно выросли после лишения Зеленского Белого орла.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!