Страны НАТО уже приблизились к пределу возможностей по увеличению оборонных расходов. Об этом в интервью Financial Times (FT) заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Мы достигаем максимума возможностей по освоению этих средств. Еще нужно найти персонал для службы, а также закупить продукцию оборонной промышленности», — сказал он.

По словам Рютте, дополнительные $250 млрд, которые союзники направили на оборону за последние два года, практически соответствуют предельным возможностям быстрого наращивания расходов.

До этого постоянный представитель США при альянсе Мэтью Уитэкер сообщил, что Вашингтон ждет, что союзники американской стороны по НАТО на саммите блока в Анкаре отчитаются о росте оборонных расходов в рамках взятых на себя обязательств.

По данным доклада генсека НАТО Марка Рютте, европейские страны — члены НАТО и Канада повысили расходы на оборону до 2% ВВП в 2025 году. По его словам, три страны достигли отметки 3,5% в 2025 году.

Ранее в Турции сделали заявление о войне НАТО против России.