В Армении заявили о заинтересованности в сохранении диалога с Россией

Республика Армения заинтересована в сохранении диалога и продолжении отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил журналистам заместитель армянского министра иностранных дел Мнацакан Сафарян, передает ТАСС.

По словам дипломата, в ближайшее время состоятся контакты между представителями двух стран.

29 июня Пашинян заявил, что рассчитывает на контакты с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.

В конце мая Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза, в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС.

Ранее Пашинян заявил, что не считает ограничения на ввоз армянских товаров в Россию санкциями.