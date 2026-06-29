Пашинян рассчитывает на контакты с Путиным

Пашинян заявил, что в ближайшее время рассчитывает на контакты с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на контакты с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ближайшее время будут контакты, я уверен», — сказал он.

29 июня пресс-служба армянского правительства сообщила, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 2 июля совершит рабочий визит в Армению. В рамках поездки запланирована встреча с Пашиняном, после которой они выступят с заявлениями и ответят на вопросы журналистов.

В конце мая Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза, в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС.

Ранее Захарова ответила на заявления Армении о развитии отношений с Россией.