Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

Пашинян рассчитывает на контакты с Путиным

Пашинян заявил, что в ближайшее время рассчитывает на контакты с Путиным
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на контакты с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ближайшее время будут контакты, я уверен», — сказал он.

29 июня пресс-служба армянского правительства сообщила, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 2 июля совершит рабочий визит в Армению. В рамках поездки запланирована встреча с Пашиняном, после которой они выступят с заявлениями и ответят на вопросы журналистов.

В конце мая Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза, в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС.

Ранее Захарова ответила на заявления Армении о развитии отношений с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!