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Политика

«Повторение старого»: в России оценили новый украинский ЗРК «Риф»

Аналитик Коновалов: в новом украинском ЗРК «Риф» на самом деле нет ничего нового
Darko Vojinovic/AP Photo/Global Look Press

Украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности «Риф» не является инновационным образцом военной техники. Это «повторение старого». Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«На самом деле все это — повторение всего старого. Отмечу, что они ставят [ракеты] на [транспортер] МТ-ЛБ –  «мотолыгу». Еще в Афганистане на ней воевали. Это мощная, неубиваемая машина», — сказал эксперт.

По словам Коновалова, использование «мотолыги» украинской армией в зоне СВО показывает, что западная техника не выдерживает бездорожья и западные образцы вязнут в непроходимых местах.

На вооружении у ВСУ заметили новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности «Риф».

ЗРК используется 101-м отдельным зенитным ракетным дивизионом 30-го корпуса морской пехоты ВМС Украины. Боевая машина работает на базе шасси советского тягача МТ-ЛБ. При этом ЗРК использует зенитные версии высокоточных противотанковых управляемых ракет РК-2 или РК-10 с лазерной лучевой системой наведения, следует из публикации.

Ранее в поспредстве РФ при ООН заявили, что Запад понимает, как его оружие использует Украина.

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