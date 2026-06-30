На Украине заметили новый ЗРК «Риф»

На вооружении у ВСУ заметили новый ЗРК малой дальности «Риф»

На вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности «Риф». Об этом сообщил Центр анализа стратегий и технологий в Telegram-канале.

По его информации, ЗРК используется 101-м отдельным зенитным ракетным дивизионом 30-го корпуса морской пехоты ВМС Украины. Боевая машина работает на базе шасси советского тягача МТ-ЛБ. При этом ЗРК использует зенитные версии высокоточных противотанковых управляемых ракет РК-2 или РК-10 с лазерной лучевой системой наведения, следует из публикации.

В центре отметили, что «Риф» был разработан государственным Киевским конструкторским бюро «Луч».

25 июня сообщалось, что украинская компания «Генерал Черешня» представила новый БПЛА Sweetheart, созданный для ведения разведки в тылу противника. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, как поступление этого аппарата на оснащение ВСУ повлияет на ход военных действий.

Ранее в поспредстве РФ при ООН заявили, что Запад понимает, как его оружие использует Украина