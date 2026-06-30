Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

На Украине заметили новый ЗРК «Риф»

На вооружении у ВСУ заметили новый ЗРК малой дальности «Риф»
Oleg Petrasiuk/AP

На вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности «Риф». Об этом сообщил Центр анализа стратегий и технологий в Telegram-канале.

По его информации, ЗРК используется 101-м отдельным зенитным ракетным дивизионом 30-го корпуса морской пехоты ВМС Украины. Боевая машина работает на базе шасси советского тягача МТ-ЛБ. При этом ЗРК использует зенитные версии высокоточных противотанковых управляемых ракет РК-2 или РК-10 с лазерной лучевой системой наведения, следует из публикации.

В центре отметили, что «Риф» был разработан государственным Киевским конструкторским бюро «Луч».

25 июня сообщалось, что украинская компания «Генерал Черешня» представила новый БПЛА Sweetheart, созданный для ведения разведки в тылу противника. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, как поступление этого аппарата на оснащение ВСУ повлияет на ход военных действий.

Ранее в поспредстве РФ при ООН заявили, что Запад понимает, как его оружие использует Украина

 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!