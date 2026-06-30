Дипломат Евстигнеева: Запад понимает, что его оружием ВСУ бьют по мирным жителям

Запад отлично понимает, что поставляемым на Украину оружием наносятся удары по мирным жителям и гражданским объектам, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, выступившей на заседании Совета Безопасности ООН, «западные покровители киевского режима» прекрасно осознают, что их оружие не «защищает демократию», а бьет по мирным жителям и гражданским объектам. При этом такая неудобная правда не смущает Запад, и Киеву продолжают исправно поставляться новые партии вооружений, а разговоры о защите территориальной целостности Украины являются лишь ширмой для прикрытия собственного соучастия.

29 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что государства Североатлантического альянса и Украина готовятся к созданию оружия для поражения российских авиабаз.

Ранее ВСУ ударили по российскому городу беспилотниками с зажигательной смесью.