Западные страны ведут активную подготовку к возможному военному столкновению с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в беседе с «Царьградом».

По его словам, Запад запускает производства для выпуска современных вооружений, в том числе беспилотников, разрабатывает новые средства ведения войны и вводит всеобщую воинскую повинность. Гурулев отметил, что речь идет не просто о подготовке бойцов, а о формировании полноценного мобилизационного резерва.

«Это тяжело не замечать», — отметил депутат.

Он указал на то, что европейские политики не скрывают своего намерения начать полномасштабную войну с Россией в 2029-2030 годах, прямо заявляя об этом. В этой связи, как считает парламентарий, РФ необходимо мобилизовать собственные ресурсы и быть готовой к такому развитию событий. Гурулев убежден, что лучший способ предотвратить конфликт с Европой — продемонстрировать превосходство Вооруженных сил России.

До этого постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский не исключил, что конфликт между Европой и Россией может начаться до 2030 года. Он также указал на то, что европейские страны ведут целенаправленную подготовку к полноценному военному противостоянию, используя в качестве повода для начала войны нарратив о якобы агрессии со стороны России.

Ранее конфликт Европы и России назвали единственным способом выжить для Киева.