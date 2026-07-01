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Политика

Экс-нардеп раскрыл, почему британцы хотят сделать Залужного президентом Украины

Олейник: британцы хотят сделать Залужного президентом, чтобы успокоить украинцев
Global Look Press

Заявление экс-главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским о готовности баллотироваться в президенты показывает желание Великобритании сделать «рокировку» в Киеве, чтобы Зеленский «забрал с собой весь негатив». Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нардеп Владимир Олейник.

«Это рокировка Зеленского на Залужного со стороны Британии. Зеленский тоже с МИ-6 [британской разведкой ] связан капитально. Хрен редьки не слаще», — сказал бывший украинский парламентарий.

По мнению Олейника, появление в украинском инфополе сообщений о желании Залужного пойти на выборы говорит о том, что Лондон хочет «освежить» политические верхи Украины, когда «Зеленский заберет с собой весь негатив».

1 июля издание «Украинская правда» сообщило, что Залужный подтвердил президенту Владимиру Зеленскому на секретной встрече в Киеве, что готов баллотироваться на пост президента, если такие выборы состоятся осенью.

Ранее на Украине рассказали о приближении рейтинга Буданова к Залужному.

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