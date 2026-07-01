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Политика

«Невозможно выбить русских из игры»: на Западе признали поражение перед Россией

Аналитик Меркурис: Запад осознал, что не в силах победить Россию на Украине
Vasily Fedosenko/Reuters

Страны Запада осознали, что они не в состоянии одержать победу над Россией на Украине. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, сейчас армия России как никогда близка к достижению целей специальной военной операции (СВО).

«Я не думаю, что кто-либо, сохраняющий хоть какой-то рассудок, еще сомневается в том, что они очень скоро освободят Донбасс», — высказал мнение Меркурис.

Он отметил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) все более истощеными, в то время как продвижение российских войск находится в активной фазе.

Бескомпромиссная позиция союзников Украины лишь ухудшает положение Киева и ставит под угрозу существование самой республики. Невозможно «выбить русских из игры», и это еще один железный урок, который Запада извлек из украинского конфликта, добавил Меркурис.

Накануне Меркурис заявил, что президент РФ Владимир Путин прав, когда говорит, что Россия близка к победе в СВО на Украине.

Ранее Путин заявил о ежедневном продвижении российских войск.

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