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Политика

«Абсолютно прав»: слова Путина об СВО поддержали в Британии

Аналитик Меркурис: Путин прав, говоря, что Россия близка к победе в СВО
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин прав, когда говорит, что Россия близка к победе в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают», — сказал аналитик.

Эксперт считает, что Украина находится в шаге от полного поражения и скоро утратит способность оказывать сопротивление, несмотря на «пустые слова» западных лидеров, доказывающих обратное. Меркурис отметил, что все заявление о том, что армия России якобы выдохлась и нужно продолжать оказывать давление, в конечном счете приведут к противоположному эффекту.

«Все это приведет к величайшему поражению Запада», — резюмировал аналитик.

28 июня Владимир Путин заявил, что украинская армия отступает на поле боя, это вынуждает Киев использовать террористические методы, в том числе удары по мирным жителям и гражданским объектам. Российский лидер подчеркнул, что противники не смогут нанести РФ стратегическое поражение и победить на поле боя, поэтому они пытаются раскачать политическую ситуацию в стране.

Ранее Путин заявил о ежедневном продвижении российских войск.

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