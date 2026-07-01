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ЧМ-2026Взрыв в Монако
Политика

На Украине опасаются возможного сокращения западной помощи из-за взрыва в Монако

«Страна»: после взрыва в Монако помощь Европы Киеву может уменьшиться
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Помощь европейских государств Украине может значительно сократиться после взрыва в Монако. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

В материале отмечается, что в Монако может поменяться отношение к выходцам с Украины, поскольку в них, несмотря на их богатство, теперь будут видеть угрозу для безопасности и жизни населения княжества. Поэтому возможен отток состоятельных людей из Монако в другие «тихие гавани». Однако для Киева в целом важнее то, что покушение было совершено на бизнесмена, против которого президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции. Противники поддержки Украины во Франции уже начинают использовать это обстоятельство.

Поэтому, если подтвердится версия, что за покушением в Монако стоят официальные украинские власти, это серьезно осложнит задачу увеличения западной поддержки Киева и вызовет вопросы о соответствии Украины «европейскому выбору».

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. В результате его пострадал украинский предприниматель Вадим Ермолаев. Подробнее о случившемся – в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-депутат Рады раскрыл причину подрыва Ермолаева в Монако.

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