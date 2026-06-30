Минфин США удалил ряд компаний из связанных с Россией санкционных списков

Министерство финансов США объявило об исключении четырех индийских компаний из списков, связанных с антироссийскими санкциями. Об этом пишет РИА Новости.

В пресс-релизе офиса по контролю за иностранными активами Минфина указано, что эти компании занимаются производством измерительного и промышленного оборудования, а также подшипников. Одна из них специализируется на ремонте самолетов.

Минфин отметил, что данные фирмы были выведены из санкционных списков, связанных с Россией. Они ранее находились под ограничениями в рамках вторичных санкций.

На прошлой неделе Министерство финансов также сообщило о снятии санкций с семи физических лиц и двух судов, связанных с Россией. Среди тех, кто был исключен из списков, оказались сын бизнесмена Владимира Потанина Иван Потанин, акционер Совкомбанка Михаил Клюкин и бывшие топ-менеджеры «ФК Открытие» — Герман Белоус, Ирина Кремлева, Виктор Николаев и Надия Черкасова.

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