США сняли санкции с 11 физлиц из России

США исключили из антироссийских санкционных списков 11 физлиц и два танкера
США убрали из антироссийских санкционных списков 11 физических лиц, в том числе ушедших из жизни законодателей РФ, а также два танкера. Обновленные данные опубликованы на сайте Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина.

В частности, из-под действия санкций выведены бывший депутат Госдумы и исследователь Арктики Артур Чилингаров (1939–2024), экс-сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев (1962–2023) и бывший член Совфеда от Мурманской области Татьяна Сахарова (1973–2025). Кроме того, ограничения сняты с танкеров LINDA и LADY D.

Как уточнили в Минфине США, всего из санкционных списков удалены 76 устаревших позиций. Речь идет об ушедших из жизни физлицах, а также о судах, которые были списаны или выведены из эксплуатации. Помимо России, отмена американских санкций затронула физлиц и юрлиц из 18 государств.

В начале апреля США сняли санкции с экс-министра финансов РФ, бывшего главы банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова. «Открытие» попало под блокирующие санкции Соединенных Штатов в феврале 2022-го. В апреле Вашингтон внес в список подсанкционных лиц Задорнова и еще нескольких человек, связанных с банком. Задорнов подал заявление об отставке в декабре 2022 года.

Летом 2024 года экс-глава «Открытия» подал в суд США иск об оспаривании персональных санкционных ограничений. В своем иске он заявил, что оснований для его пребывания под санкциями больше нет.

Ранее Лавров рассказал, влияют ли санкции США на движение нефтяных танкеров РФ.

 
