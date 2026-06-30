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ЧМ-2026Взрыв в Монако
Политика

Подозреваемый во взрыве в Монако мог скрыться в другой стране

Figaro: мужчина, подозреваемый во взрыве в Монако, мог бежать в Италию
Alexandre Dimou/Reuters

Мужчина, установивший и активировавший взрывное устройство в Монако, мог бежать в Италию. Об этом пишет газета Figaro.

«Наиболее серьезная (версия) предполагает, что беглец мог направиться в сторону Италии. От Босолей до полуострова около 12 километров», — говорится в сообщении.

Радиостанция Franceinfo передавала, что подозреваемый в организации взрыва в Монако попал на камеры видеонаблюдения в самом княжестве. После этого его видели во Франции, а если точнее — в коммуне Босолей.

Вечером 29 июня в Монако прогремел мощный взрыв, в результате которого три человека попали в больницу с тяжелыми ранениями. Первоначально власти не исключали версию теракта, однако позже генеральный прокурор княжества Стефан Тибо официально заявил, что расследование будет вестись по факту покушения. Что о нем говорят и какие детали удалось выяснить — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Украины прокомментировал взрыв в Монако.

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