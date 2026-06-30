В МИД Украины прокомментировали взрыв в Монако

МИД: Киев контактирует с Монако в связи с ранением трех украинцев после взрыва

Украина поддерживает связь с властями Монако после взрыва бомбы, в результате которого пострадали три человека украинского происхождения. Об этом заявили в украинском министерстве иностранных дел (МИД), передает Reuters.

В ведомстве уточнили, что все трое пострадавших являются членами одной семьи. В МИД Украины не озвучили имена пострадавших, однако подчеркнули, что проверят их гражданство.

Вечером 29 июня в Монако произошел мощный взрыв, в результате которого три человека попали в больницу с тяжелыми ранениями, еще четверо человек получили легкие ранения. СМИ полагают, что пострадавшие — украинский мультимиллионер Вадим Ермолаев и его семья. Первоначально власти не исключали версию теракта, однако позже генеральный прокурор княжества Стефан Тибо официально заявил, что расследование будет вестись по факту покушения на убийство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Генпрокуратуре Монако отказались называть подрыв украинского бизнесмена терактом.