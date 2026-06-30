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Политика

Конгрессмен США объяснил многомесячное отсутствие на работе депрессией

Конгрессмен Кейн США заявил, что отсутствовал на работе 4 месяца из-за депрессии
Anna Moneymaker/Getty Images

Член Палаты представителей Конгресса США Том Кейн после отсутствия около четырех месяцев заявил, что не мог работать из-за депрессии. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

По словам конгрессмена, он поступил в больницу для прохождения ряда обследований, но не думал, что это приведет к длительному пребыванию там.

Кейн добавил, что врачи порекомендовали пройти ему стационарное лечение. В тот момент законодатель предположил, что сможет вернуться к работе уже через несколько недель.

Он поблагодарил своих коллег и избирателей за терпение, а также выразил надежду, что его пример сможет побудить других также обратиться за аналогичной медицинской помощью.

До этого ученые из Свободного университета Амстердама и Амстердамского медицинского центра пришли к выводу, что депрессия и сердечно-сосудистые заболевания могут иметь общие генетические причины. При этом восстановление психики часто предшествует улучшению работы сердца, но не наоборот.

Ранее психолог предупредила о риске развития тревоги и депрессии из-за удаленки.

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