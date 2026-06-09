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Наука

Найдены общие причины депрессии и болезней сердца

NCR: депрессия и болезни сердца связаны одними генами
Shutterstock

Депрессия и сердечно-сосудистые заболевания могут иметь общие генетические причины. При этом восстановление психики часто предшествует улучшению работы сердца, но не наоборот. К такому выводу пришли ученые из Свободного университета Амстердама и Амстердамского медицинского центра. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cardiovascular Research (NCR).

Исследователи проанализировали данные крупных генетических и эпидемиологических работ, чтобы выяснить, почему тревожные и аффективные расстройства так часто встречаются у людей с болезнями сердца и сосудов.

Одним из ключевых факторов стала общая наследственная предрасположенность. Некоторые генетические особенности одновременно повышают риск развития как депрессии, так и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, на обе группы болезней влияют общие факторы окружающей среды, включая хронический стресс, неблагоприятные условия жизни и низкий социально-экономический статус.

Авторы также обнаружили свидетельства того, что сама депрессия способна увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом убедительных доказательств обратной связи — когда болезни сердца становятся причиной психических расстройств — найдено не было.

Для проверки своих выводов ученые использовали результаты исследований близнецов и крупномасштабных генетических проектов, позволяющих отделить причинно-следственные связи от случайных совпадений. Дополнительным подтверждением стали данные клинических испытаний: лечение депрессии нередко положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, тогда как терапия болезней сердца не всегда приводит к улучшению психического здоровья.

По словам ученых, хроническая депрессия поддерживает высокий уровень гормонов стресса (кортизола и адреналина), что ведет к повышению артериального давления и учащению сердцебиения. Нормализация этих показателей снижает риск образования тромбов (увеличивается реактивность тромбоцитов) и воспаления сосудов.

Ранее был назван простой способ снизить риск психических расстройств для пожилых.

 
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