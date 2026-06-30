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Политика

В Европе опасаются неприятных сюрпризов на саммите НАТО

Foreign Policy: Европа молится, чтобы на саммите НАТО не произошли сюрпризы
Global Look Press

Страны Европы молятся о том, чтобы на предстоящем саммите НАТО в Анкаре не произошли какие-либо сюрпризы. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.

Между США и странами Европы сформировалось шаткое равновесие, которое европейские политики хотят сохранить.

«Скучный саммит НАТО — это именно то, на что надеются и о чем молятся европейцы. Теперь они могут оказаться в неловком положении, полагаясь на [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана в обеспечении его проведения», — говорится в сообщении.

До этого постоянный представитель США при альянсе Мэтью Уитэкер сообщил — Вашингтон ждет, что союзники американской стороны по НАТО на саммите блока в Анкаре отчитаются о росте оборонных расходов в рамках взятых на себя обязательств.

По данным доклада генсека НАТО Марка Рютте, европейские страны-члены НАТО и Канада повысили расходы на оборону до 2% ВВП в 2025 году. По его словам, три страны достигли отметки 3,5% в 2025 году.

Ранее в Турции сделали заявление о войне НАТО против России.

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