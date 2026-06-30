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Политика

Верховный суд США отказался отменить гражданство по месту рождения

Верховный суд отклонил указ Трампа об отмене гражданства США по праву рождения
Joshua Roberts/Reuters

Верховный суд США заблокировал инициативу президента Дональда Трампа об отмене всеобщего права на американское гражданство у рожденных на территории страны детей. Решение опубликовано на сайте инстанции.

По словам председателя Верховного суда США Джона Робертса, американское гражданство заключается в возможности иметь права, а также в свободном участии в политической жизни. Он добавил, что создатели 14-й поправки конституции (устанавливает гражданство по праву рождения) распространили это обещание на «каждого свободнорожденного человека в этой стране». Это обещание судьи выполняют и сегодня.

За отмену указа проголосовали шесть судей ВС США, еще трое — выразили несогласие с решением своих коллег.

21 января 2025 года Трамп подписал указ, который ограничивает получение гражданства по праву рождения. Он заявил, что США – «единственная страна в мире», где действуют такие правила. Указ также запрещает федеральным агентствам выдавать документы, обычно предоставляемые гражданам США.

В феврале 2025 года суд в американском штате Мэриленде бессрочно заблокировал указ Трампа, ограничивающий получение американского гражданства по праву рождения. Окружной судья Дебра Бордман заявила, что указ противоречит формулировкам 14-й поправки к конституции США и 125-летнему обязывающему прецеденту, установленному Верховным судом.

Ранее сообщалось, что Трамп может отказаться от договоренностей с Путиным, достигнутых на Аляске.

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