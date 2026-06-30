Президент Киргизии уволил главу госкомитета нацбезопасности

Президент Киргизии Садыр Жапаров уволил председателя госкомитета нацбезопасности страны Жумгалбека Шабданбекова. Об этом сообщили на сайте главы республики.

Согласно указу президента, решение было принято в связи с переводом Шабданбекова на другую должность.

Также Жапаров принял отставку генпрокурора Киргизии Максата Асаналиева. Глава республики назначил его исполняющим обязанности главы госкомитета нацбезопасности.

«Кандидатура Максата Асаналиева вносится для согласования в Жогорку Кенеш (парламент — «Газета.Ru») Кыргызской Республики для назначения на должность председателя ГКНБ», — говорится в сообщении.

23 июня Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий президента Южной Осетии в связи с переходом на работу в администрацию президента России Владимира Путина. Он объяснил, что российский лидер предложил ему занять должность советника и содействовать реализации Договора об углублении союзнического взаимодействия между странами.

Ранее Кир Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании.