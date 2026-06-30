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Политика

Президент Киргизии уволил главу госкомитета нацбезопасности

Жапаров уволил главу госкомитета нацбезопасности Киргизии Шабданбекова
РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров уволил председателя госкомитета нацбезопасности страны Жумгалбека Шабданбекова. Об этом сообщили на сайте главы республики.

Согласно указу президента, решение было принято в связи с переводом Шабданбекова на другую должность.

Также Жапаров принял отставку генпрокурора Киргизии Максата Асаналиева. Глава республики назначил его исполняющим обязанности главы госкомитета нацбезопасности.

«Кандидатура Максата Асаналиева вносится для согласования в Жогорку Кенеш (парламент — «Газета.Ru») Кыргызской Республики для назначения на должность председателя ГКНБ», — говорится в сообщении.

23 июня Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий президента Южной Осетии в связи с переходом на работу в администрацию президента России Владимира Путина. Он объяснил, что российский лидер предложил ему занять должность советника и содействовать реализации Договора об углублении союзнического взаимодействия между странами.

Ранее Кир Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании.

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