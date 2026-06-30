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Политика

На Украине обозначили условия для вступления Белоруссии в конфликт

«Страна.ua»: Белоруссия вступит в конфликт на Украине в случае атаки Киева
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Белоруссия может вступить в украинский конфликт, если Киев первым осуществит атаку. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В войну Минск может гарантированно вступить, только если [президент Украины Владимир] Зеленский реализует свои угрозы и первым атакует Белоруссию», — говорится в материале.

Издание добавило, что угрозы со стороны украинского правительства могут привести к продолжение подготовительных оборонительных мероприятий в Белоруссии. В частности, уточнили журналисты, речь идет о военном строительстве на границе и призыве резервистов.

25 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недавно он провел в Минске встречу с представителями украинского коллеги Владимира Зеленского. По словам белорусского лидера, он попросил их передать главе Украины, что «качество войны мгновенно изменится», если втянуть в нее Минск.

29 июня замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Зеленский перешел от словесных угроз в адрес Белоруссии к практике, инициируя теракты.

Ранее в ООН высказались об угрозах Украины в адрес Белоруссии.

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