В ООН высказались об угрозах Украины в адрес Белоруссии

Организация Объединенных Наций (ООН) встревожена эскалацией риторики вокруг Белоруссии. Об этом заявила помощник генерального секретаря ООН Марта Поби в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Брянской области, передает ТАСС.

«Недавно усилились опасения по поводу потенциальной эскалации, связанной с Белоруссией. В связи с этим мы встревожены недавней эскалацией риторики и потенциалом для дальнейшего разрастания этой войны. Необходимо сделать все, чтобы этого избежать», — сказала помощник генсека.

25 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недавно он провел в Минске встречу с представителями украинского коллеги Владимира Зеленского. По словам белорусского лидера, он попросил их передать главе Украины, что «качество войны мгновенно изменится», если втянуть в нее Минск.

29 июня замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Зеленский перешел от словесных угроз в адрес Белоруссии к практике, инициируя теракты. Так замглавы российского внешнеполитического ведомства прокомментировал атаку Украины на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии.

Ранее в Белоруссии пообещали ответить Украине на вторжение на территорию страны.