В США хотят создать единый список возможных шпионов

Администрация президента США требует от разведсообщества страны создать единую базу всех целей для слежки, включая возможных шпионов и цели для вербовки. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, ряд чиновников опасаются, что подобный реестр может быть использован не по назначению или скомпрометировать операции.

Собеседники издания утверждают, что офис главы разведывательного сообщества США в последние месяцы усиленно продвигает инициативу. Это вызывает недовольство агентов Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которые сомневаются в пользе подобной базы данных.

Также представители американской разведки опасаются за сохранность данной информации, учитывая недавнее назначение на пост главы разведсообщества Билла Пулта, который не имеет опыта работы с секретной информацией.

Экс-директор Нацразведки США Тулси Габбард ушла в отставку в мае 2026 года. Причиной ухода с поста стала болезнь ее мужа — редкая форма рака костей. Она уведомила главу государства о своем решении в Овальном кабинете.

Ранее в аппарате директора Нацразведки США начались масштабные сокращения.