«Назло маме отморожу уши»: в Госдуме оценили план ЕС запретить въезд россиянам

Депутат Журова заявила, что россияне не хотят посещать Европу, где им неприятно

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова описала идею Евросоюза (ЕС) запретить въезд гражданам России фразой «назло маме отморожу уши». Своим мнением парламентарий поделилась в интервью NEWS.ru.

Депутат считает, что россияне постепенно теряют интерес к поездкам в Европу, поскольку процесс получения шенгенской визы стал очень сложным.

По словам Журовой, в Евросоюзе действуют по принципу «назло маме отморожу уши». Она подчеркнула, что россиянам не следует ездить туда, где к ним «ужасное отношение».

Поэтому многие граждане не хотят отправляться в страны ЕС, они чувствуют себя там неприятно, высказала свою позицию представитель Госдумы.

30 июня газета «Известия» со ссылкой на европейский источник сообщила, что Еврокомиссия обсуждает возможность полностью запретить выдачу виз российским туристам. По словам собеседника издания, пока неизвестно, в какие конкретные сроки возможно введение запрета.

17 июня вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщал, что россиянам стали чаще одобрять получение шенгенских виз — за этот год доля таких случаев выросла на 12%. Из 700 заявителей отказ получают не более 5%.

Ранее эксперт объяснила потерю интереса российских туристов к шенгену.