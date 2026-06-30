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Политика

Младший сын Лукашенко получил диплом биотехнолога в Пекине

Младший сын Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета
Белта

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета по специальности «Биотехнология». Кадры церемонии опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Президент Белоруссии признался, что не ожидал, что в его семье появится биотехнолог.

«Часто, не понимая, говорил: «Может быть и не надо, все-таки ты сын президента?» Но я сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его, но и этих … ребят (участвующих в церемонии в Пекине — прим. ред.), плюс 20 тех, которые сегодня в Беларуси. Биология это... наука жизни. Ну что может быть дороже этой жизни?» — сказал глава республики.

29 июня президент Белоруссии прибыл в столицу КНР с рабочим визитом. В Пекине он провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, в ходе которых было заявлено, что двусторонние отношения в настоящее время переживают исторический пик.

В ходе визита Лукашенко предложил углубить сотрудничество двух стран в сфере образования.

Ранее старший сын Лукашенко рассказал, как отец приучал его любить спорт.

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