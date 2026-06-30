Лукашенко призвал углубить сотрудничество Белоруссии и Китая в одной сфере

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе официального визита в Китай предложил углубить сотрудничество двух стран в сфере образования. Об этом пишет «БелТА».

Во вторник, 30 июня, белорусский лидер посещает Пекинский университет.

«Еще будучи здесь 10 лет назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. За 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел бы, чтобы вы понимали, как я это вижу: это только первые шаги», — сказал глава государства во время встречи с руководством учебного заведения.

По его мнению, совместная программа обучения нуждается в усовершенствовании.

«Мы должны углубляться, чтобы опыт и знания ребят, которые будут у вас учиться, веером расходились в Беларуси», — пояснил Лукашенко.

29 июня президент Белоруссии прибыл в столицу КНР с рабочим визитом. В Пекине он провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, в ходе которых было заявлено, что двусторонние отношения в настоящее время переживают исторический пик.

Незадолго до поездки в Китай белорусский лидер встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств на Валдае обсудили вопросы сотрудничества между Москвой и Минском, а также региональную безопасность и ситуацию на Украине. Лукашенко говорил, что прибыл в Пекин сразу после переговоров с Путиным.

Ранее встречу Лукашенко и Си Цзиньпина назвали сигналом для НАТО.