Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

Лукашенко призвал углубить сотрудничество Белоруссии и Китая в одной сфере

Лукашенко: Минску и Пекину надо углубить сотрудничество в сфере образования
Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе официального визита в Китай предложил углубить сотрудничество двух стран в сфере образования. Об этом пишет «БелТА».

Во вторник, 30 июня, белорусский лидер посещает Пекинский университет.

«Еще будучи здесь 10 лет назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. За 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел бы, чтобы вы понимали, как я это вижу: это только первые шаги», — сказал глава государства во время встречи с руководством учебного заведения.

По его мнению, совместная программа обучения нуждается в усовершенствовании.

«Мы должны углубляться, чтобы опыт и знания ребят, которые будут у вас учиться, веером расходились в Беларуси», — пояснил Лукашенко.

29 июня президент Белоруссии прибыл в столицу КНР с рабочим визитом. В Пекине он провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, в ходе которых было заявлено, что двусторонние отношения в настоящее время переживают исторический пик.

Незадолго до поездки в Китай белорусский лидер встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств на Валдае обсудили вопросы сотрудничества между Москвой и Минском, а также региональную безопасность и ситуацию на Украине. Лукашенко говорил, что прибыл в Пекин сразу после переговоров с Путиным.

Ранее встречу Лукашенко и Си Цзиньпина назвали сигналом для НАТО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!