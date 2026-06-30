В Еврокомиссии прокомментировали слухи о подготовке полного запрета на выдачу турвиз россиянам

Еврокомиссия опровергла подготовку полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Там подчеркнули, что сейчас специалисты работают над созданием точечных мер по адаптации визового режима к угрозам безопасности, которые могут представлять люди, участвовавшие в российско-украинском конфликте.

В пресс-службе добавили, что данные меры были предложены в рамках 21-го пакета санкционных мер Евросоюза против России.

30 июня ссообщалось, что Европейская комиссия обсуждает возможность полностью запретить выдачу виз российским туристам. Однако пока неизвестно, в какие конкретно сроки возможно введение ограничений.

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что целью обсуждаемых визовых запретов является дестабилизация российского общества перед выборами в Госдуму.

Позднее первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам вряд ли будет введен, поскольку у этой инициативы «очень много противников».

Ранее Венгрия приостановила прием документов на визы в ряде городов России.