В Госдуме усомнились в реалистичности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам

Полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам вряд ли будет введен, поскольку у этой инициативы «очень много противников». Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

Кроме того, по его словам, такая мера негативно скажется на экономике стран Европейского союза (ЕС).

«Они пытаются придумать что угодно, что, по их мнению, может повлиять на отпускной сезон, и воздействовать таким образом на простых людей. Я думаю, что это говорит о безысходности. Они пытаются что угодно придумать, лишь бы каким-то образом проявить свои русофобские намерения», — сказал парламентарий.

30 июня стало известно, что Европейская комиссия обсуждает возможность полностью запретить выдачу виз российским туристам. Однако пока неизвестно, в какие конкретно сроки возможно введение ограничений.

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что целью обсуждаемых визовых запретов является дестабилизация российского общества перед выборами в Госдуму.

Ранее Венгрия приостановила прием документов на визы в ряде городов России.