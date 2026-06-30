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Политика

В Совфеде оценили слова главы МО Польши, что Украина с Бандерой не вступит в ЕС

Пушков: Польша проснулась от дурного сна, когда не видела неонацизма на Украине
Pavel Kashaev/Global Look Press

Польша «вроде бы проснулась» после дурного сна, когда она закрывала глаза на любые проявления неонацизма и ультранационализма на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы МО Польши Владислава Косиняк-Камыша, что Украина с Бандерой не вступит в Евросоюз.

По его словам, это означает одно из двух. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отказаться «от своего пантеона приспешников Гитлера», что ему будет крайне сложно сделать, поскольку «героизация Бандеры и ко – краеугольный камень всей идеологии нынешней Украины».

Либо, считает Пушков, Брюссель уговорит Варшаву изменить свою позицию, однако и это будет «очень трудно сделать».

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у Украины возникнут очень серьезные проблемы со вступлением в Евросоюз, если она не откажется от чествования деятелей ОУН (организация запрещена в России) и УПА (организация запрещена в России).

Как отметил Косиняк-Камыш, в Евросоюзе нельзя «возвеличивать тех, кто подрывает европейское сотрудничество».

Ранее в Польше призвали немедленно прекратить финансовую помощь Украине.

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