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Армия

Раскрыто число украинских БПЛА, сбитых в Московской области за ночь

Воробьев: ночью над Подмосковьем сбили 60 украинских беспилотников
Андрей Воробьев, губернатор Московской области. Официальный канал.

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ночью отразили атаку 60 украинских дронов на Московскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены над 12 населенными пунктами. Среди них — Коломна, Домодедово, Раменское, Павловский Посад, Одинцово, Кашира, Чехов, Бронницы, Ступино, Егорьевск, Дубна и Воскресенск.

«В Дубне в результате падения обломков БПЛА повреждено административное здание. Пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Из него следует, что еще один дрон рухнул на частный жилой дом в Павлово-Посадском округе. Информация о раненых не поступала.

Кроме того, фрагменты беспилотников нашли в Коломне и Раменском муниципальном округе. На местах уже находятся специалисты оперативных и экстренных служб, подчеркнул Воробьев.

В том же посте губернатор написал, что в Егорьевске после атаки украинских БПЛА загорелся частный дом. Несколько человек оказались под завалами; спасатели вытащили двух взрослых и трех детей. Один из несовершеннолетних — шестимесячный младенец — не выжил.

Ранее украинские дроны ударили по парку со школьными автобусами в Херсонской области.

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