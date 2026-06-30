Журналист Христофору: Запад хочет прекращения огня, чтобы выиграть время для ВСУ

Запад предлагает России безумные идеи прекращения огня на Украине в попытках изменить ситуацию на линии соприкосновения. Об этом заявил журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, страны Запада пытаются пролоббировать прекращение огня «в целом». Они хотят ограничить боевые действия определенным географическим регионом, «поскольку их силы истощены».

Христофору считает, что Киев и его союзники таким образом пытаются выиграть время для перегруппировки войск, которые уже не справляются с продвижением ВС РФ.

28 мая президент РФ дал интервью журналисту Павлу Зарубину. Во время беседы он рассказал, что Украина предложила российской стороне прекратить удары вглубь территорий друг друга и ограничить боевые действия четырьмя регионами. Речь идет о Херсонской области, Луганской народной республике, Запорожской области и Донецкой народной республике.

Как отметил глава государства, если Москва согласится реализовать инициативы Киева, у последнего появится возможность перебросить войска из Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей. Путин подчеркнул, что ограничение территории боевых действий спасет Украину, но это не входит в планы РФ.

Ранее Эрдоган раскрыл планы Турции в отношении конфликта на Украине.