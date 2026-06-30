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Политика

На Западе раскритиковали главу МИД Эстонии за слова об украинских ударах по России

Профессор Дизен раскритиковал главу МИД Эстонии из-за слов об ударах по России
Mindaugas Kulbis/AP

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х раскритиковал слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что падение украинских беспилотников на территории НАТО – «приемлемая цена» за удары по России.

Дизен написал, что Эстония «всячески стремится предоставить Москве все необходимые поводы для ответных мер».

Профессор также раскритиковал политику Таллина в отношении переговоров с Москвой. По его словам, после четырех с половиной лет отказа от дипломатических контактов в Эстонии все еще считают, что время для диалога еще не пришло.

29 июня Цахкна заявил, что падение украинских беспилотников на территории НАТО является приемлемой ценой за удары по России. По его словам, страны-члены альянса «не рады этому, но не говорят Киеву прекратить это».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что слова главы МИД Эстонии являются болезнью, которой прибалтийские политики заразились от Украины. По его словам, в республике не жалеют свое население и «эти тоже». Депутат заявил, что это диагноз – абсолютная беспощадность к своим гражданам, причем их мнением власти не интересуются.

Ранее глава МИД Эстонии раскритиковал дискуссию вокруг переговорщика от ЕС по Украине.

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