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Политика

В Госдуме пришли к неутешительным выводам о роли США в конфликте на Украине

Депутат Новиков: Трамп оказался более кровавым и агрессивным, чем Джо Байден
Евгений Биятов/РИА Новости

Высказывания, что США продолжают поддерживать Украину, не расходятся с мнением России, несмотря на заявления президента Дональда Трампа о необходимости завершения конфликта Москвы и Киева. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Все заявления американского лидера о мире рассыпались, Трамп оказался еще более кровавым и агрессивным, чем его предшественник Джо Байден, указал депутат. По его словам, после саммита на Аляске не было опубликовано никаких решений, по которым можно было бы проверить добросовестность действий Белого дома.

«Соответственно, США оставались все это время в конфликте, оставались частью НАТО, и ни к чему разговоры о возможности выхода США из НАТО не привели. И до тех пор, пока США являются частью блока НАТО, а по сути дела — руководителями этого блока, мы можем фиксировать то, что и все военные конфликты, в которых участвуют страны Европы, не могут происходить без участия США», — констатировал Новиков.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с госсекретарем Марко Рубио подчеркнул общие позиции стран в вопросе поддержки Украины. При этом он заметил, что 98% всей помощи в настоящий момент обеспечивают Европа и Канада. При этом Соединенные Штаты продолжают поставлять военную технику, которую закупают партнеры Киева.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

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