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Политика

Глава МИД ФРГ высказался о поддержке Украины со стороны США

Глава МИД ФРГ Вадефуль: США продолжают поддерживать Украину
U.S. Marine/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с госсекретарем Марко Рубио подчеркнул общие позиции стран в вопросе поддержки Украины. Об этом сообщает телеканал n-tv.

«Мы поддерживаем Украину, и США продолжают это делать», — сказал Вадефуль.

При этом он заметил, что 98% всей помощи в настоящий момент обеспечивают Европа и Канада. При этом Соединенные Штаты продолжают поставлять военную технику, которую закупают партнеры Киева.

Он ожидает сигнала с саммита НАТО в Турции на следующей неделе о том, что союзники способны «продолжать финансировать эту поддержку неограниченно долго».

До этого газета Corriere della Sera сообщала, что НАТО сокращает объемы военной помощи Украине на фоне уменьшения финансирования со стороны США. По данным итальянской газеты, теперь союзники готовы выделить Киеву не более $10–12 млрд в качестве новых обязательств. Утверждается, что причиной стало нежелание США вкладываться в поддержку Украины в прежних объемах. На саммитах в Вашингтоне и Гааге страны альянса дважды утверждали пакеты помощи по $40 млрд, но сейчас ситуация изменилась, пишет газета.

Ранее в Польше призвали немедленно прекратить финансовую помощь Украине.

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