Украина является не союзником, а врагом Польши, поскольку ее лидеры восхваляют героев Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА). Об этом заявил лидер партии «Конфедерация польской короны» и член Европейского парламента Гжегож Браун, его слова приводит газета Politico.

«Киевский режим не является ни союзником, ни другом. Это враг польской нации и польского государства», — сказал Браун.

Выступая на митинге, посвященном памяти жертв национализма, он призвал польских властей больше не помогать Украине, в том числе прекратить поставки вооружений.

20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла. Навроцкий подчеркнул, что этот орден является символом высшего доверия республики и означает особую благодарность нации. Однако из-за решения Киева присвоить бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню, он решил отозвать награду у Зеленского. Тем не менее, Польша продолжит поддерживать Украину.

Ранее Зеленского предложили наградить «орденом Иуды».