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Политика

Володин назвал подходящую награду для Зеленского

Володин посоветовал Польше наградить Зеленского «орденом Иуды»
Piroschka van de Wouw/Reuters

Польше следует наградить президента Украины Владимира Зеленского «орденом Иуды» как предателя и неонациста. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что на днях Польша лишила Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. Володин напомнил, что такое решение было принято из-за «предательства» Зеленского, героизирующего нацистских преступников, которые в годы Второй мировой войны безжалостно расправлялись с сотнями тысяч поляков.

«Проводя исторические параллели, Польше теперь следует наградить Зеленского орденом Иуды», — написал спикер Госдумы.

По его словам, «какие у Зеленского кумиры — Мазепа, Бандера, — такой и он сам», а именно «предатель и неонацист».

20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за решения Киева присвоить бригаде Вооруженных сил Украины имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине также раскритиковали шаг Навроцкого, и в знак солидарности с Зеленским дипломаты и глава офиса президента отказались от своих польских наград. В России же предложили Зеленскому вместо ордена Белого орла носить награду нацистской Германии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше объяснили, в чем выгода Зеленского от прославления нацистов.

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