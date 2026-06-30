Посол Долгов: заявление МИД Финляндии об Украине говорит о ставке ЕС на войну

Заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что ЕС не стоит «отчаянно» стремиться к миру на Украине, свидетельствует о ставке Европы на войну с Россией, что является глупостью. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

«Это все вместе: и глупость, и установка на конфронтацию максимальную с Россией. Они эту установку отрабатывают, в том числе и финны. Финны кричат больше всех. Во всяком случае, в первых рядах», — отметил он.

Долгов подчеркнул также, что ставка на поражение России с исторической точки зрения является «полной ахинеей». По словам дипломата, в исторической ретроспективе всегда европейские страны терпели поражение от России в ходе военных конфликтов.

До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявила, что Евросоюз не должен отчаянно стремиться к миру на Украине и выступать в роли нейтрального посредника между Москвой и Киевом.

По ее словам, не должно создаваться впечатление, будто Европа «отчаянно стремится» к мирным переговорам, вне зависимости от условий.

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