Посол высказался о полном запрете европейских виз для россиян

Европейская экономика пострадает еще сильнее в случае, если Еврокомиссия (ЕК) введет обсуждаемый сейчас запрет на выдачу виз российским туристам. ЕС последовательно усугубляет свои проблемы, а Россия переориентировалась на другие туристические направления. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

«В первую очередь это будет бить дальше по их собственной экономике, потому что понятно, что у них проседает значительная часть туристического сектора. Они и дальше будут усугублять свои проблемы. Особенно это касается стран, где традиционно было немало российских туристов», — отметил дипломат.

По словам Долгова, эффективность введения полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России «близка к нулю». Кроме того, по мнению посла, в Евросоюзе сейчас нет политического единства в вопросе санкций против Москвы, в связи с чем ряд европейских стран, которым выгодно принимать у себя российских туристов, могут выступить против инициативы Еврокомиссии.

Дипломат также отметил, что большинство россиян уже давно предпочитает отдых не в Европе, а в дружественных странах. В России также продолжает развиваться и внутренний туризм.

«Не нужно ехать ни в какую Европу, делать там абсолютно нечего», — подчеркнул Долгов.

Европейская комиссия обсуждает возможность полностью запретить выдачу виз российским туристам. Такое предложение рассматривается в координации с государствами — членами Евросоюза.

Пока неизвестно, в какие конкретные сроки возможно введение запрета. Мало того, вообще непонятно, удастся ли добиться консенсуса по этому вопросу.

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