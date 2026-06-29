СМИ сообщили о возможном снижении объемов помощи Украине от НАТО

Североатлантический альянс (НАТО) сокращает объемы военной помощи Украине на фоне уменьшения финансирования со стороны США. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным итальянской газеты, теперь союзники готовы выделить Киеву не более $10-12 млрд в качестве новых обязательств. Утверждается, что причиной стало нежелание США вкладываться в поддержку Украины в прежних объемах. На саммитах в Вашингтоне и Гааге, страны альянса дважды утверждали пакеты помощи по $40 млрд, но сейчас ситуация изменилась, пишет газета.

Издание отмечает, что пока в Евросоюзе шли споры из-за позиции Будапешта, блокировавшего выделение €90 млрд, время было упущено. Теперь союзники пересматривают свои финансовые возможности.

По оценкам источников Corriere della Sera в Брюсселе, общая сумма обязательств НАТО на этот год может составить около $70 млрд, однако большая часть этих денег была согласована ранее, а реальный прирост составит лишь около $10 млрд. Окончательные цифры станут известны на саммите альянса в Анкаре 7-8 июля.

«Ощущается, как Вашингтон тормозит ситуацию», — отмечается в материале.

До этого вице-спикер польского парламента Кшиштоф Босак призвал немедленно прекратить финансовую помощь Украине. Политик заявил, что Польша направляет деньги в Евросоюз, а тот переводит их Киеву, в результате чего польские граждане остаются с долгами, которые придется выплачивать десятилетиями.

Ранее ЕС начал готовить для Украины новый кредит на случай продолжения конфликта.