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Политика

В США заявили, что ждут новых переговоров законодателей РФ и США

РИА: конгрессвумен Луна ждет новых переговоров законодателей РФ и США
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член американской палаты представителей и представитель Республиканской партии Анна Паулина Луна ждет продолжения переговоров законодателей России и США после объявления о мирном соглашении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее офис.

«По соображениям безопасности мы не можем раскрывать даты или время, однако мы надеемся на скорое объявление о мирном соглашении и на продолжение здоровых двусторонних отношений», — заявили агентству в офисе Луны.

Делегация депутатов Госдумы провела очные переговоры с членами конгресса США 26 марта 2026 года. Встреча состоялась в Вашингтоне и стала первыми подобными парламентскими консультациями между двумя странами за 12 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поездку парламентариев «очень полезной».

В марте конгрессвумен сообщала, что члены конгресса США получили приглашение в Москву и рассматривают возможность ответного визита.

Ранее Путин заявил о готовности продолжить обсуждение с США тем Анкориджа.

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