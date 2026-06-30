Член американской палаты представителей и представитель Республиканской партии Анна Паулина Луна ждет продолжения переговоров законодателей России и США после объявления о мирном соглашении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее офис.

«По соображениям безопасности мы не можем раскрывать даты или время, однако мы надеемся на скорое объявление о мирном соглашении и на продолжение здоровых двусторонних отношений», — заявили агентству в офисе Луны.

Делегация депутатов Госдумы провела очные переговоры с членами конгресса США 26 марта 2026 года. Встреча состоялась в Вашингтоне и стала первыми подобными парламентскими консультациями между двумя странами за 12 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поездку парламентариев «очень полезной».

В марте конгрессвумен сообщала, что члены конгресса США получили приглашение в Москву и рассматривают возможность ответного визита.

Ранее Путин заявил о готовности продолжить обсуждение с США тем Анкориджа.