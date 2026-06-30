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Политика

Пекин призвал Москву и Киев к скорейшему возобновлению переговоров

Сунь Лэй: КНР призывает РФ и Украину возобновить переговоры для достижения мира
Александр Кряжев/РИА Новости

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй заявил, что Китай призывает Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры для заключения мирного договора. Его слова передает ТАСС.

«Мы призываем стороны как можно скорее возобновить переговоры, продемонстрировать друг другу политическую волю и посвятить себя устранению коренных причин конфликта при полном соблюдении принципов Устава ООН...», — сказал Сунь Лэй.

По его словам, Пекин сохраняет объективную позицию по конфликту между странами, руководствуясь принципами, предложенными председателем КНР Си Цзиньпином.

КНР поддерживает контакты со всеми сторонами, содействует мирным переговорам и готова дальше играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса, добавил дипломат.

23 июня российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам на базе стамбульских договоренностей.

Ранее на Украине назвали возможное «окно» для переговоров.

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