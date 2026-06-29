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Армия

Захарова заявила о планах НАТО и Киева по созданию оружия для поражения авиабаз России

Захарова: НАТО и Киев готовятся создать оружие для поражения российских авиабаз
Valentyn Ogirenko/Reuters

Страны НАТО и Украина готовятся к созданию оружия для поражения российских авиабаз. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает сайт ведомства.

Дипломат обратила внимание на информацию о запуске тендера по разработке продвинутых систем вооружений, опубликованную на официальных ресурсах подразделений альянса. Из нее следует, что идею будут реализовывать в интересах Украины.

«Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны», — сказала представитель МИД.

Захарова отметила, что действия НАТО и Украины дают дополнительные основания для российских войск обращать повышенное внимание на любые предприятия, которые задействованы в разработке и производстве вооружений, применяемых против РФ.

До этого главред турецкой газеты Türkiye Исмаил Капан заявил, что на саммите НАТО в Анкаре в июле могут обсудить планы по войне с Россией. Официально это не подтверждается: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что основой обсуждения станут «глобальные и региональные события» и сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Bloomberg считает, что вооруженное столкновение России и НАТО может начаться с постановочного инцидента на территории стран Балтии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине объяснили нежелание возвращаться к стамбульским договоренностям.

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