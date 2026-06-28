ВСУ ударили по автобусному парку в Скадовске БПЛА с зажигательной смесью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников с зажигательной смесью нанесли целенаправленный удар по автобусному парку в Скадовске Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка.

«Дроны были с зажигательной смесью. Это целенаправленно было сделано так, чтобы это был не взрыв, а именно сожгли школьные автобусы, приспособленные для перевозки детей», — написал Дудка.

28 июня губернатор Владимир Сальдо сообщил, что дроны ВСУ нанесли удары по автобусному парку в Херсонской области. По его словам, несколько единиц гражданского транспорта были уничтожены. Среди них — 14 школьных автобусов.

На фоне произошедшего Сальдо обратился к лидерам стран — членов НАТО, продолжающих поддерживать Киев. Он поинтересовался, против кого Вооруженные силы Украины ведут боевые действия, и предположил, что противниками украинских войск стали мирные жители и дети.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.