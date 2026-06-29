Китай осудил украинский удар по автобусу с белорусскими гражданами

КНР осуждает удар ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области

Китай осуждает украинскую атаку на автобус в Брянской области, в результате которой пострадали граждане Белоруссии. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй, передает ТАСС.

«Китай осуждает любые нападения на гражданское население», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что гражданские лица не должны становиться целью атак ни при каких обстоятельствах.

Их безопасность должна быть обеспечена, добавил Сунь Лэй.

Автобус с детской футбольной командой из Белоруссии был атакован БПЛА 17 июня по дороге в Геленджик. В результате нее сопровождавшая детей женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, также пострадали несколько подростков и взрослых. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разъяснений от Украины. Киев отрицает причастность к инциденту.

29 июня Совет Безопасности ООН провел заседание, посвященное этому удару.

Ранее в минздраве Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших в Брянской области.