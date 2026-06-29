В Польше хотят помогать Украине с ремонтом истребителей

«Польская группа вооружений» (PGZ) рассматривает возможность ремонта и модернизации истребителей F-16 и МиГ-29, которые есть в распоряжении ВСУ. Об этом в интервью агентству «Укринформ» рассказал председатель правления и гендиректор компании Адам Лешкевич.

«Сегодня мы обсуждаем поддержку, ремонт и техническое обслуживание украинских самолетов F-16 и МиГ-29, переданных Украине партнерами. Кроме того, уже сотрудничаем в производстве отдельных компонентов для боеприпасов и ракет для украинской армии», — отметил он.

Также Лешкевич заявил, что польский холдинг открывает новые направления сотрудничества с Украиной в сфере беспилотников и хочет договориться как о передаче новых технологий, так и об их производстве.

18 июня министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что Бельгия в 2026 году передаст Украине семь самолетов-истребителей F-16.

28 июня издание Military Watch Magazine писало, что поставленные украинским войскам истребители F-16 США не смогли превзойти российские МиГ-29.

28 мая стало известно о том, что Швеция согласилась безвозмездно поставить Киеву 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D предыдущего поколения. Также Киев закажет «до 20» новых истребителей Gripen E/F. Первая поставка старых истребителей состоится в 2027 году, а новые модели Украина начнет получать с 2030 года.

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