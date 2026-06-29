Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
 (обновлено  )
Политика

В Польше хотят помогать Украине с ремонтом истребителей

Гендиректор PGZ Лешкевич: поляки могут помочь Украине с ремонтом истребителей
Efrem Lukatsky/AP

«Польская группа вооружений» (PGZ) рассматривает возможность ремонта и модернизации истребителей F-16 и МиГ-29, которые есть в распоряжении ВСУ. Об этом в интервью агентству «Укринформ» рассказал председатель правления и гендиректор компании Адам Лешкевич.

«Сегодня мы обсуждаем поддержку, ремонт и техническое обслуживание украинских самолетов F-16 и МиГ-29, переданных Украине партнерами. Кроме того, уже сотрудничаем в производстве отдельных компонентов для боеприпасов и ракет для украинской армии», — отметил он.

Также Лешкевич заявил, что польский холдинг открывает новые направления сотрудничества с Украиной в сфере беспилотников и хочет договориться как о передаче новых технологий, так и об их производстве.

18 июня министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что Бельгия в 2026 году передаст Украине семь самолетов-истребителей F-16.

28 июня издание Military Watch Magazine писало, что поставленные украинским войскам истребители F-16 США не смогли превзойти российские МиГ-29.

28 мая стало известно о том, что Швеция согласилась безвозмездно поставить Киеву 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D предыдущего поколения. Также Киев закажет «до 20» новых истребителей Gripen E/F. Первая поставка старых истребителей состоится в 2027 году, а новые модели Украина начнет получать с 2030 года.

Ранее Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!